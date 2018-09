Polícia prende idoso suspeito de abusar sexualmente de duas bisnetas em Cocal

O lavrador aposentado João Batista Carneiro, de 82 anos, foi preso sob acusação de estupro de vulnerável. Segundo a Delegada Daniella Dinali, que preside o inquérito policial, o idoso é suspeito de abusar sexualmente de duas bisnetas, uma de 10 e a outra de 08 anos de idade. A prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (13/09), na casa do acusado, situada na localidade Frecheiras, zona rural de Cocal, município da região Norte do Piauí.





As investigações em torno do caso iniciaram após alguns familiares do aposentado, que também são parentes das crianças, denunciarem os supostos abusos ao Conselho Tutelar, que de imediato articulou a formalização da queixa-crime na Delegacia de Polícia Civil de Cocal.





Segundo a Delegada, o depoimento das vitimas apontaram que os abusos vinham acontecendo há mais de 03 anos. Os familiares não suspeitavam e nem haviam tomado conhecimento do que estava acontecendo antes, porque as crianças eram ameaçadas pelo bisavô.





A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, expedido pelo juiz titular da Comarca de Cocal, Dr. Carlos Augusto Arantes Júnior.





O homem encontra-se recolhido temporariamente no distrito policial de Cocal. Ele será transferido para um presidio do Estado, onde ficará encarcerado a disposição da justiça.





