POLICIAIS DO RAIO APREENDEM ARMA DE FOGO NO BAIRRO TERRENOS NOVOS, EM SOBRAL

No início da noite de ontem (22/09), várias patrulhas da Polícia Militar realizavam diligências após um homicídio realizado na Pracinha do bairro Terrenos Novos.





A Equipe RAIO 06 em deslocamento, abordou um homem em atitude suspeita no bairro, e com o mesmo foi localizado um Revólver Calibre 32 com cinco munições intactas.





Roberto Lima, "DInamite" de 32 anos, foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190