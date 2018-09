POLICIAIS DO RAIO REALIZAM APREENSÃO DE DROGAS NO BAIRRO ALTO DA EXPECTATIVA, EM SOBRAL

Na noite do último domingo (16/09), a Equipe RAIO 05 em apoio a CP 3031 em abordagem nas proximidades da Estação do VLT na Praça do Pirulito, conseguiu realizar apreensão de drogas logo após um homem empreender fuga dos policiais.





Os militares realizando diligências, encontraram em uma residência, mais de um quilo de maconha e crack, além de material utilizado para comercialização da droga.





O material apreendido foi apresentado na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190