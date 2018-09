POLICIAIS DO RAIO REALIZAM PRISÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM FRECHEIRINHA

Na noite desta quarta (05), os policiais da equipe Raio de Tianguá, realizaram operação de combate ao tráfico de drogas no município de Frecheirinha. Durante a operação foi preso JOEL ROCHA PONTES, 35 anos, residente na rua 13 de maio. Durante uma abordagem foi encontrado com ele uma pequena quantidade de maconha, ao averiguar na residência do mesmo foi encontrado mais maconha e também cocaína.





Joel foi conduzido a Delegacia de Tianguá e autuado por crime de tráfico de drogas, conforme Inquérito nº 564/2018.





(Ibiapaba 24 horas)