POLICIAIS MILITARES DO RAIO APREENDEM MAIS UMA ARMA DE FOGO NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Na noite de ontem (31/08), várias Equipes do Batalhão de Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas - BPRAIO, foram verificar uma denúncia de um evento comemorativo no Residencial Caiçara.





Juntamente com patrulhas do 3°BPM, os militares realizaram um cerco no local indicado, e conseguiram apreender um Revólver Calibre 38, com cinco munições intactas que estava na pose de um menor de quatorze anos.





Logo após busca no local o evento foi encerrado e o proprietário do bar onde estaria havendo a comemoração foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral, juntamente com o menor apreendido.





Fonte: Sobral 190