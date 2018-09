Policial mata dois homens que iriam assaltar parente no bairro Henrique Jorge

Foram encontrados com os suspeitos revólver calibre 38 e um relógio dourado. O agente se apresentou por livre iniciativa no 11º Distrito Policial, no bairro Panamericano.

Policial militar à paisana matou dois criminosos na noite dessa sexta-feira, 14, no bairro Henrique Jorge. Os disparos contra os infratores vieram após ele perceber tentativa de assalto contra familiar do policial. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os criminosos estavam armados.





O órgão diz ainda que o agente saia de imóvel no momento em que agiu. Um dos criminosos morreu no local, próximo ao veículo. O outro tentou correr, mas caiu em seguida. A dupla não foi identificada até o momento.





Foram encontrados com os dois revólver calibre 38 e um relógio dourado. A arma foi encaminhada a Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O policial, informa a SSPDS, se apresentou por livre iniciativa no 11º Distrito Policial, no bairro Pan Americano.





Inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.





Fonte: O Povo