POLICIAL MILITAR MORRE APÓS SER ATROPELADO EM FORTALEZA

Um policial militar foi morto, no início da noite do último sábado (1°), após ter sido vítima de um atropelamento, no quilômetro 11 da BR-116, no bairro Messejana, em Fortaleza.





De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o soldado Rangel Mendes Azevedo, 30 anos, tentava realizar uma travessia quando foi colhido por um veículo. O condutor, no entanto, acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para que fossem realizados os procedimentos necessários, mas o militar não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





O motorista se apresentou espontaneamente em uma unidade policial. Em nota, a PMCE solidarizou-se aos familiares e amigos do servidor e lamentou o ocorrido, salientando os quatro anos de bons serviços que ele prestou à sociedade. (DIÁRIO DO NORDESTE)





Foto ilustrativa