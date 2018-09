POLÍTICA - NOTA DO DEPUTADO FEDERAL MOSES RODRIGUES

Ontem o deputado Moses (1515) foi alvo de ataques nas redes sociais por um grupo que não sabe ou não quer enxergar quem trabalha com seriedade e compromisso com o povo cearense. De forma criminosa, criaram uma página no Facebook para tentar denegrir a imagem do deputado federal que mais trouxe recursos para o Ceará.









DENUNCIE toda e qualquer notícia falsa sobre esse homem de bem que trabalha com o coração. Não vamos permitir que ódio ou intolerância sejam maiores que o amor e o respeito. Juntos somos fortes! O mal nunca vai vencer o bem.