Ponte desaba no Tocantins, e carreta com gado cai em rio

Defesa Civil informou que motoristas usam a estrada vicinal para evitar a balança na rodovia principal. Acidente deixou pelo menos 15 animais mortos.





Um caminhão carregado com 67 bois caiu no rio Canabrava, na região sul do Tocantins, após uma ponte desabar. O acidente foi na manhã deste domingo (2) numa estrada vicinal que liga a BR-153 a rodovia TO-296, na zona rural de Talismã. O motorista teve apenas ferimentos leves.

Ponte desabou e alguns animais morreram (Foto: João Carlos Lopes/Defesa Civil)









De acordo com a Defesa Civil da cidade, uma parte da carga caiu na água e pelo menos 15 animais morreram. Outros ficaram soltos na mata. A ponte, de 30 metros, era de madeira e não suportou o peso da carreta.

Animais acabaram morrenco com o acidente (Foto: João Carlos Lopes/Defesa Civil)





A Defesa Civil informou ainda que era um comboio com três caminhões que passava no local e que a estrada de terra é usada por motoristas que tentam evitar a balança na divisa entre o Tocantins e Goiás. A Polícia Militar foi chamada para avaliar a melhor forma de retirar o veículo.

Risco de desabamento é sinalizado na estrada (Foto: João Carlos Lopes/Defesa Civil)





A estrada foi construída por fazendeiros da região e é sinalizada com placas que alertam para o risco de desabamento da ponte. O desvio para quem precisa passar pelo trecho é de 30 km.