Presos terão noite de sexo liberado em comemoração ao Dia do Presidiário no Ceará

Os encarcerados de 13 presídios do estado do Ceará terão direito a um “pernoite do amor” neste fim de semana.



Como forma de comemoração ao Dia do Presidiário, será realizada “Pernoite do Dia dos Presos” entre os dias 22 e 23 de setembro em 13 unidades prisionais do Ceará. Na manhã deste sábado (22), dezenas de mulheres fazem fila no complexo penitenciário de Itaitinga.





O evento está publicado na portaria 02/2018 da Coordenadoria Especial do Sistema Prisional (Coesp) da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (Sejus).





De acordo com a Sejus, a comemoração já existe há mais de 10 anos. Em nota, o órgão afirmou que a Lei de Execução Penal (LEP) determina que os internos do sistema penitenciário tenham garantida a convivência familiar e a visita de seus companheiros, cabendo aos Estados regulamentarem como se dará a garantia desse direito.





No Ceará, o pernoite foi instituído há cerca de 16 anos e é concedido três vezes ao ano: Dia das Mães, Natal e Dia do Presidiário.





Na pernoite, cada interno que tenha sua companheira cadastrada e não esteja em sanção disciplinar pode receber a visita extra. Já as companheiras que também estejam encarceradas são escoltadas e transferidas do presídio feminino para a unidade onde está seu companheiro.





Nessas datas, as unidades são preparadas para receber os visitantes, tendo não apenas a segurança reforçada, como também as equipes de atendimento médico.





Os presídios que terão o benefício no Ceará são: Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira I (IPPOO II), Unidade Prisional Professor José Sobreira Amorim (UPPJSA), Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Penitenciário Luciano Andrade Lima (CPPL I), Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa (IPF), Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Ponte, Instituto Penal Francisco Helio Viana de Araújo (IPFHVA), Unidade Prisional Desembargador Adalberto Oliveira Barros Leal – Caucaia, Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto (CPPL II), Casa de Privação Provisória de Liberdade José Juca Neto (CPPL III), Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Penitenciário Elias Alves da Silva (CPPL IV), Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damascendo Weyne (Cepis), Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC), Penitenciária Industria Regional de Sobral (PIRS).



