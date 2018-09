Pró-Reitoras do UNINTA são convidadas para integrar Comissão Científica de Congresso Internacional em Portugal

As Pró-Reitoras do Centro Universitário Inta (UNINTA), Profa. Dra. Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante e a Profa. Dra. Marisa Pascarelli Agrello, foram convidadas a integrar a Comissão Científica do 1º Congresso Internacional de História da Ciência no Ensino (1CIHCE), na UTAD, em Portugal. O evento acontecerá nos dias 30, 31 de maio e 1 de junho de 2019.





O Congresso, que tem como objetivo discutir a importância da História da Ciência e sua implementação no ensino, é organizado através de uma parceria da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) com a Universidade do Porto (UP), Universidade de Coimbra (UC) e a Universidade de S. Paulo (USP).





Confira a página oficial do evento: