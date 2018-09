Publicado edital para preenchimento de vaga de desembargador do TJCE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) tornou pública a abertura de vaga para desembargador, a ser preenchida pelo critério merecimento. A medida c onsta no Edital nº 182/2018 , publicado no Diário da Justiça dessa terça-feira (25/09).





Podem participar juízes com exercício na Entrância Final, que integram a 1ª quinta parte da lista de antiguidade. Para tanto, deverão juntar as certidões de quitação das obrigações perante a Corregedoria-Geral da Justiça e o Conselho da Magistratura, bem como a documentação necessária para avaliação dos critérios previstos na Resolução nº 8/2010 do TJCE. Os interessados têm prazo de dez dias para fazerem o requerimento após publicação do edital.