Quadrilha de roubo de cargas é presa em Fortaleza

A quadrilha tinha roubado uma carga avaliada em R$ 27 mil reais.

A Polícia Civil do Estado do Ceará divulgou, nesta segunda-feira (3), os detalhes de uma investigação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), que resultou na recuperação de uma carga avaliada em R$ 27 mil.





No último dia 17 de agosto uma carga de café avaliada em aproximadamente R$ 27 mil reais foi roubada. A Polícia Civil começou as investigações e com informações colhidas montou uma campana no último dia 23 de agosto em frente a comércios localizados no bairro da Messejana. Nesse dia a Polícia Civil conseguiu realizar a prisão de 3 pessoas, que foram identificadas como: Antônio Lemos Rabelo, Manoel Bento Guimarães Neto(ambos comerciantes) e Antônio Jackson Arruda da Silva (motorista do caminhão usado para roubar as cargas e já tinha antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo).





Através desses três que foram presos em flagrante a Polícia Civil chegou até outro homem identificado como Francisco José Pontes da Silva, que já era bem conhecido pela polícia, por ter vários antecedentes criminais.





A Polícia Civil e a DRFVC recuperaram boa parte da carga e descobriu que o caminhão usado para roubar as cargas, também era roubado. (Cnews)