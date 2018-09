Quadrilha sitia cidade de Farias Brito e explode agência bancária para levar cofre

Quinze bandidos fortemente armados sitiaram a cidade de Farias Brito, a 475 km de Fortaleza. O banco ficou completamente destruído.

Mais uma agência bancária do interior do Ceará foi explodida na madrugada desta quinta-feira (13). Cerca de 15 homens fortemente armados atacaram o Banco do Brasil da cidade de Farias Brito, na região do Cariri, cidade a 475 km de Fortaleza. O local ficou completamente destruído.

De acordo com o Sindicato dos Bancários, este é o 30º ataque contra instituição financeira no Ceará, informou a Rede Jangadeiro FM.





De acordo com a polícia, 15 homens com fuzis e escopetas sitiaram a cidade para roubar o dinheiro da agência. Ainda não há confirmação para onde a quadrilha teria fugido e se algum dinheiro foi levado do cofre.





Os moradores da cidade estão preocupados, já que não é a primeira vez que esta agência do Banco do Brasil é alvo de criminosos. Em fevereiro de 2016, o mesmo prédio foi invadido e os dois cofres arrombados com maçaricos.





Além do dinheiro, outros objetos foram levados do banco, que passou mais de dois meses fechado, deixando a população sem ter como utilizar os serviços bancários.





No último dia 5 de setembro, outras duas instituições financeiras também foram alvo de bandidos em Guaraciaba do Norte, no interior do Ceará. Um grupo de criminosos explodiu uma agência do Banco do Brasil e danificou uma agência do Bradesco durante a madrugada. Os bandidos utilizaram armas de fuzil e dinamite para atacar as agências.





(Tribuna do Ceará)