QUANTO MAIS TRANSAR, MAIS TEMPO DE VIDA TERÁ; SEGUNDO ESTUDO

É comprovado cientificamente que uma vida sexual ativa, trás muito benefícios a saúde. Mas uma nova pesquisa mostra que a quantidade também ajuda na longevidade.

O projeto foi dividido em duas etapas e durou mais de 10 anos até ser concluído. Na primeira fase 918 homens com idades entre 45 a 59 anos responderam perguntas sobre seus hábitos sexuais.





Dez anos depois, os mesmos homens da primeira fase da pesquisa, responderam várias outras perguntas detalhando como tinha sido a atividade sexual nesse período em que se passou o estudo.





Os pesquisadores então concluíram que os homens que faziam sexo regularmente, ao menos duas vezes por semana, reduziram tiveram as taxas de mortalidade reduzidas pela metade.





Na segunda fase do projeto, 129 mulheres com idades entre 20 e 50 anos, participaram de pesquisa, respondendo perguntas sobre sua vida amorosa, quanto estariam satisfeitas com os relacionamentos e com a vida sexual.





Com elas foi realizada também uma analise biológica, e a partir do cruzamento dos dados, os estudiosos descobriram que as mulheres mais felizes com a vida amorosa e sexual, tinham maior quantidade de telômeros, uma espécie de “capa” que protege os cromossomos, que fazem com que aumente a expectativa de vida de um ser humano.





A conclusão final do estudo, foi de que uma vida sexual responsável e com uma boa frequência, fortalece o sistema imunológico, produzindo mais células que combatem doenças.





Vale lembrar que toda relação sexual deve ser feita com precaução.





Fonte: Maetips