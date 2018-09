QUE ABSURDO! Agressor de Bolsonaro já tem quatro "vaquinhas virtuais" para garantir fiança

Em uma dessas campanhas o pedido é feito pelo "nosso guerreiro Adelio".

Em menos de 24 horas, Adelio Bispo de Oliveira, que agrediu com uma facada o deputado federal e candidato a Presidência, Jair Bolsonaro, ganhou quatro campanhas de financiamento, para custear as despesas judiciais e pagar a sua fiança.





As “vakinhas” foram criadas por Marlon Costa, de São João de Meriti/RJ, Hudson Alves, de Brasília, Talles de Peruibe, interior do estado de São Paulo e Genival Da Costa Bentes de Santarém/PA. O Diário do Poder tentou entrar em contato com Hudson Alves, por meio de mensagem, para saber qual o motivo para criar uma campanha em prol de Adelio, porém não recebeu nenhuma resposta até o momento.

Nas campanhas os “solidários” autores pedem ajuda para Adelio, a quem consideram um herói. “Vamos ajudar a tirar esse herói da cadeia”, ou “Vamos ajudar o nosso guerreiro Adelio, esse homem que por um descuido acabou sendo preso”.





Entretanto, até o momento todos os autores receberam “esculachos” em suas campanhas, e nem um tostão.