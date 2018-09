SEGURANÇA ZERO: MULHER É VÍTIMA DE ASSALTO NO BAIRRO BETÂNIA, EM SOBRAL

Na manhã desta Segunda, 24, por volta das 8h no Bairro Betânia em Sobral, um indivíduo roubou os bens de uma doméstica que chegava em uma residência para trabalhar.





O assaltante se evadiu a pé em direção ao Bairro Paraíso das Flores.





A Polícia foi acionada, mas o ladrão não foi localizado.





A comunidade do Bairro espera que as imagens das câmaras auxiliam a polícia na identificação do assaltante.





Telefone para denúncia (190).





Fonte: Sobral 24 horas