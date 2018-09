Seis homens são mortos ao tentar roubar avião que transportava dinheiro em Pernambuco

Operação conjunta envolveu polícias da Bahia, Pernambuco e Polícia Federal. Ação ocorreu próximo à divisa com o Ceará.

Seis homens suspeitos de tentar roubar um avião que transportava dinheiro foram mortos na madrugada desta quarta-feira, 26, no Aeroporto de Salgueiro, em Pernambuco. A ação, que contou com as polícias da Bahia e Pernambuco e a Polícia Federal, terminou ainda com a apreensão de sete fuzis, entre eles um calibre 50.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a quadrilha agia nos estados da Bahia e Pernambuco.

"Equipes da PM da Bahia (Cipe Caatinga), da Polícia de Pernambuco e da Polícia Federal acompanhavam a movimentação da organização criminosa. Sabendo do plano de roubar uma aeronave com valores, no aeroporto da cidade de Salgueiro (PE), a operação foi deflagrada", afirmou a pasta, em nota.





A Polícia baiana relatou que o grupo atirou nos policiais e que, no confronto, seis homens - ainda não identificados - foram mortos. Com a quadrilha, os agentes apreenderam um fuzil calibre 50, seis fuzis AK 47, carregadores e munições.





Diligências em busca de outros integrantes da quadrilha são realizadas na divisa entre a Bahia e Pernambuco.









Do Correio da Bahia