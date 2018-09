SEM CONTROLE: Mais três mulheres são assassinadas na Grande Fortaleza nas últimas 24 horas

Subiu para 341 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2018. Nas últimas 24 horas, mais três crimes do gênero foram registrados pela Polícia na Grande Fortaleza. As vítimas acabaram executadas sumariamente e até agora nenhum suspeito foi preso.





Ainda na manhã desta terça-feira (11), o corpo de uma desconhecida foi encontrado por populares às margens do Canal da Integração, no limite dos Municípios de Cascavel e Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Policiais militares foram acionados para a ocorrência de “achado de cadáver” por volta de 9h49 e acionaram as equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). No corpo da vítima foram constatados ferimentos a tiros, além de outras lesões. Como a mulher não portava documentos, foi encaminhada para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) na condição de indigente.





Outras





Por volta de 18h24, a Polícia registrou o segundo assassinato. O fato aconteceu no cruzamento das ruas Coronel Fabriciano e Santa Maria, na Granja Portugal, zona Sul de Fortaleza. Uma mulher que tinha acabado de desembarcar de um carro de aplicativo foi executada com vários tiros.





A Polícia suspeita que a vítima tenha sido atraída de alguma forma para o local onde os assassinos haviam preparado a emboscada. Um dos tiros atingiu o pescoço da mulher, que trajava um vestido preto. O corpo da mulher foi encaminhado à Pefoce sem identificação.





Já na manhã de hoje (12), o corpo de uma mulher foi encontrado dentro de carrinho de reciclagem na Rua 59 do Conjunto Prefeito José Walter. Supostamente, a vítima foi morta a pauladas e golpes de faca e estava semidespida.





Mulheres assassinadas no Ceará em setembro/2018:





01 – (01/9) – Francisca Clariane Gomes dos Santos (bala) – R. Alves de Sousa/Canindezinho (CAPITAL)





02 – (01/9) – Rosângela Lima Ferreira (bala) – Rua Manuel Martins/Jangurussu (CAPITAL )





03 – (02/8) – Cristiane dos Santos Nogueira - (bala) – (MARCO)





04 – (02/9) – Ana Karoline Costa da Silva (bala) – CE-040 (AQUIRAZ)





05 – (03/9) – Paloma Gaspar Abreu (bala) – Av. Senador Almir Pinto (MARANGUAPE)





06 – (03/9) – Alaíde Machado da Silva (bala) – Rua dos Monarcas/Bairro Pici (CAPITAL)





07 – (04/9) – Ana Gabriela Torres de Almeida (bala) – Rua Messias Matos/B. Dias Macedo (CAPITAL)





08 – (05/9) – Marinês Alexandre da Silva (bala) – (IBARETAMA)





09 – (05/9) – Rogéria Alves Lima (bala) – Bairro Mutirão/Sede (CRATO)





10 – (07/9) – Gisele de Sousa Silva (bala) – R. Teofredo Goiana/Cidade dos Funcionários (CAPITAL)





11 – (08/9) – Brenda Emily da Fonseca Costa (bala) – Rua do Comércio/B. Edson Queiroz (CAPITAL)





12 – (09/9) – Maria J. (bala) – Rua 117, Conjunto São Cristóvão/Jangurussu (CAPITAL)





13 – (11/9) – Vítima não identificada (bala) – R. Coronel Fabriciano/B. Granja Portugal (CAPITAL)





14 – (11/9) – Vítima não identificada (outros) – Canal da Integração (CASCAVEL)





15 – (12/9) – Vítima não identificada (outros) – Rua 59/B. José Walter (CAPITAL).





Fonte: Fernando Ribeiro