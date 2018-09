Serviço Social promoveu roda de conversa para debater os índices de homicídios de jovens no Ceará

Na última quinta-feira (13), o Curso de Serviço Social do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu uma roda de conversa sobre Homicídios de Jovens no Ceará. O momento reuniu estudantes de Serviço Social, Psicologia, Jornalismo e Enfermagem e contou com a participação da Prof. Dra. Camila Holanda, docente do Curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Ceará (UECE), de Itapipoca.





Integrante do Movimento “Cada Vida Importa”, Camila apresentou dados sobre os homicídios de jovens no Estado. “O objetivo desse momento, no qual atuei como pesquisadora e consultora, foi compreender as histórias de vida dos jovens assassinados e revelar como existiam redes e sociabilidades afetivas por trás das histórias marcadas por percepções de violência e da produção de estigmas sociais, especialmente por aqueles que preferem não ouvir e não entender suas trajetórias como filhos, irmãos, namorados, netos e amigos de outras pessoas que sentiram profundamente as suas mortes”, relatou.





Para a Profa. Ma. Isabelle Melo, docente do UNINTA, o momento foi enriquecedor. “Nos trouxe uma série de questões que envolvem os homicídios dos jovens no Ceará, principalmente na cidade de Sobral, pelas vidas encerradas precocemente que apontam as particularidades sociais de jovens pobres urbanos, circundados por um universo de condições que marcam trajetórias possíveis ou impossíveis de serem alcançadas.”