SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Ola bom dia, moro na rua 24 de agosto bairro vila uniao queria dizer que ja faz mais de cinco anos que essa proteçao foi quebrada pois foi um acidente de um onibus que bateu e quebrou. Queria aproveitar e pedir a esses politicos que ajeite nossa proteçao. Pois em baixo. A muitas crianças que brincam e em cima passa carro motos vuado em tempo de a haver algum a cidente. Sem falar das topiques do mercado que passa vuado com muitos passageiros. Fizemos o pedido na camara dos vereadores mais nenhum resolve. Bora prefeito queremos que voçe ajeite a proteçao. Voce ta so inagurando praças. E ta deixando as ruas cheias de buracos e sem proteçao. Obg era so isso mesmo. Agradeço pela atençao."