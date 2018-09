Sobral lidera qualidade do ensino fundamental em todo país no ranking Ideb

Cerá tem bom desempenho nos anos iniciais e finais, ou seja, 1º ao 9º ano.



O ensino fundamental (1º ao 5º e também o 9º ano) em Sobral é líder no ranking Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).





A cidade cearense, que é colégio eleitoral da família Ferreira Gomes, tem 200 mil habitantes. A média no Ideb de 2017 nos anos finais passou de 6,7 para 7,2 e superou a cidade mineira de Nova Ponte (que era primeira em 2015 nesta etapa e caiu em 2017, ficando em segundo).





A rede municipal de Sobral também lidera o ranking de municípios nos anos iniciais do fundamental. A cidade passou de 8,8 em 2015 (quando já havia ficado em primeiro) para 9,1.





Em tempo





Com explicou a Folha de hoje (3), o Ideb 2017 foi divulgado nesta segunda pelo governo federal. O indicador é produzido a cada dois anos para os anos iniciais e finais do ensino fundamental e também para o ensino médio. Ele é calculado a partir de dois componentes: a taxa de aprovação das escolas e as médias de desempenho dos alunos em uma avaliação de matemática e português. Os dados das provas foram conhecidos na semana passada.





Em tempo II





Entre as 100 cidades com maiores médias nos anos iniciais, 19 são do Ceará.





Nos anos finais do ensino fundamental, o Ceará tem 14 cidades no Top 100.