Sobralense ganhador da Lotofácil receberá mais de R$ 133 mil

Uma pessoa de Sobral acertou os 15 números sorteados do Concurso 1712 da Lotofácil desta segunda-feira, 17 de setembro (17/09). Juntamente com ela, outras 13 apostas foram as ganhadoras, obtendo cada uma R$ 133.997,27. Neste concurso, mais de R$ 26 milhões foram arrecadados pela Caixa Econômica Federal.





Os ganhadores não tiveram identidades reveladas pela Caixa, apenas o nome das cidades onde as apostas foram registradas. No sorteio desta segunda-feira, todos os vencedores são de cidades diferentes.





A Caixa explica que “a Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar”. Os apostadores devem marcar, no bilhete ou eletronicamente, entre 15 e 18 números. Fatura o prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.





Mais de 12 milhões de apostadores receberão premiação entre R$ 4 a R$ 133.997,27, neste que é o Concurso 1712 da Lotofácil.