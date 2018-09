TAPERUABA: GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DUAS VÍTIMAS FATAIS É REGISTRADO NA CE 362

Na madrugada deste domingo (09), um grave acidente de trânsito envolvendo duas motos na CE-362 em Taperuaba, precisamente na altura da comunidade de Boa Vista, duas motos se chocaram frontalmente, levando duas pessoas a óbito no local e mais duas foram conduzidas para o Hospital da Santa Casa de Sobral em estado grave. Segundo informações de populares, os envolvidos vinham de festas que eram realizadas na região e se chocaram frontalmente quando na altura da comunidade de Boa Vista na CE-362. Informações preliminares dão conta de que as vitimas que vieram a óbito no local eram conhecidos como "Carrinho do Seu Zeca de Paiva, sendo esse residente no Bairro de Vassouras/Taperuaba. A segunda vitima fatal era conhecida como Vanis, também residente em Taperuaba. As duas vitimas que foram encaminhadas para ao Hospital da Santa Casa de Sobral: a primeira é conhecida como Leka, sendo essa esposa da primeira vítima mencionada, e o segundo é Antônio Martins, popularmente conhecido como "Toim Vei". Em breve traremos mais informações com nome dos envolvidos, e mais detalhes sobre o ocorrido.





Com informações de Taperuaba Notícias