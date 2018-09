TORTURADA PELO COMPANHEIRO, MULHER FOI OBRIGADA A CAVAR A PRÓPRIA SEPULTURA

Um homem de 25 anos foi preso após torturar e obrigar a companheira, de 29 anos, a cavar a própria sepultura no Sítio Barricada, zona rural de Bonito, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira (04).





De acordo com a Polícia Militar, após denúncias, uma equipe foi até a casa do suspeito, onde foi constatado que o mesmo estava arquitetando a morte da mulher, e, de acordo com relatos, estaria utilizando uma bengala de motocicleta e pedaços de madeira para espancar a vítima.





Ainda segundo a PM, a vítima ainda foi obrigada a cavar a própria sepultura no quintal da residência. A polícia informou ainda que ao chegaram na casa, o suspeito tentou fugir mas foi alcançado. Foi dada voz de prisão ao homem, que em seguida foi encaminhado para a delegacia. No local, ainda foram encontradas duas armas de fogo e várias peças de motos roubadas.





Via Nordeste Notícias