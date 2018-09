TRAGÉDIA: Acidente entre carro e caminhão deixa 3 mortos em Tamboril/Ce

Três vidas que se perderam de forma chocante depois de uma colisão entre um Ford Fiesta e um caminhão Mercedes 1318. Um ato impensado do condutor provoca danos irreparáveis. Um motorista tem que ter a consciência de ele não carrega apenas pessoas, mas ele carrega vidas, um deslize e todas as vidas se perdem pelo caminho.





Os ocupantes do carro morreram da maneira mais horrível, seus corpos estavam dilacerados quando foram retirados de dentro do veiculo que ficou completamente destruído.





Duas mulheres ocupantes do Fiesta, que estavam na parte traseira terminaram sem cabeça e um com pele facial presa no para lamas do veiculo.





Acidente ocorreu na CE 187, altura do km 01 em Sucesso, Tamboril-CE, quando o caminhão que vinha sentido Crateús à Nova Russas, no trevo próximo ao Distrito de Sucesso colidiu com o veículo Ford Fiesta, que seguia de Monsenhor Tabosa para o município de Crateús.