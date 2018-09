TRAGÉDIA: Ônibus com romeiros tomba na região do Cariri e deixa mortos e feridos

Demutran confirma acidente e a morte de pelo menos duas pessoas.

Um ônibus com romeiros tombou na noite desta sexta-feira (7) na CE-292, na região do Cariri. Pelos menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas. A informação foi confirmada pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e divulgada através da TV Verdes Mares Cariri.





Segundo o Demutran, o ônibus e uma van de Ararendá estavam em excursão para Juazeiro do Norte, onde os romeiros participariam da Romaria de Nossa Senhora das Dores. No entroncamento de Crato e Nova Olinda, na CE-292, o ônibus com 40 passageiros passou direto e tombou.





A van que acompanhava o ônibus ajudou a socorrer os feridos, e viaturas do SAMU foram acionadas para atender as vítimas no local. (Cearanews7)