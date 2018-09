TRAGÉDIA: Quatro pessoas morrem em acidente na BR-222, no Ceará

Acidente envolvendo táxi, ônibus e outro veículo deixou cinco pessoas mortas em Caucaia, no Ceará. Cinco pessoas morreram em um acidente que envolveu um táxi, um ônibus e um outro veículo no km 26 da BR-222, região do município de Caucaia, no Ceará. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam todas à bordo do táxi. Quatro delas morreram ainda no local. O motorista do táxi intermunicipal foi socorrido por pessoas que passavam próximo ao ponto do acidente, mas morreu a caminho do hospital. O condutor do terceiro veículo envolvido na colisão fugiu logo depois do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, pois havia pessoas presas às ferragens. A perícia e o rabecão também foram ao local.





Por G1-CE