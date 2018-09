UNINTA abre processo seletivo para Medicina e mais 30 cursos

A Comissão Própria de Processos Seletivos (CPPS) do Centro Universitário Inta (UNINTA) divulga o início das inscrições nos processo seletivos para o semestre 2019.1. São ofertadas vagas para graduação em Medicina e mais 30 cursos presenciais, nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnológicos. As inscrições deverão ser realizadas no endereço eletrônico uninta.edu.br/vestibulares/ , de acordo com o edital da modalidade escolhida.





Medicina (Ingresso por Nota do ENEM) – inscrições até 22 de janeiro





O processo seletivo para ingresso no curso de graduação em Medicina acontecerá exclusivamente através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Poderá ser utilizada a melhor nota obtida pelo candidato nos exames a partir de 2016. O candidato pode se inscrever com a nota de 2016 ou 2017 e efetuar a alteração para a de 2018, até 22 de janeiro, caso obtenha uma nota mais alta nesta edição. O período letivo iniciará no dia 04 de fevereiro, em tempo integral.













Vestibular Tradicional (30 cursos*) – inscrições até o dia 27 de novembro





A prova, que será realizada no dia 02 de dezembro, é composta por 45 questões de múltipla escolha, contendo conhecimentos do Ensino Médio, além da aplicação de uma Redação em Língua Portuguesa, comum a todos os candidatos. A CPPS também informa que, no dia do exame os candidatos deverão apresentar o documento oficial de identificação com foto e os comprovantes de inscrição e de pagamento do boleto. A inscrição no exame custa R$ 50,00. Até 30 de setembro, as inscrições são gratuitas.









Ingresso por Nota do ENEM – inscrições até 20 de novembro





O candidato pode utilizar sua melhor pontuação no Exame Nacional do Ensino médio a partir de 2010. Para concorrer, a pontuação deve ter sido superior a 450 pontos na prova e ter obtido nota maior do que zero na redação. Nesta modalidade, só a nota do ENEM será analisada. A inscrição custa R$ 50,00. Até 30 de setembro, as inscrições são gratuitas.





Ingresso de Transferidos e Graduados – inscrições até 20 de novembro





O candidato pode transferir seu curso para o UNINTA ou iniciar a sua segunda graduação. A seleção consiste em uma análise documental, principalmente, com base no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), além de uma avaliação do curriculum vitae, a afinidade com o curso pretendido e experiências afins. A inscrição na modalidade custa R$ 50,00. Até 30 de setembro, as inscrições são gratuitas.













*CONFIRA A LISTA DE CURSOS OFERTADOS:





Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Educação Física Licenciatura

Educação Física Bacharelado

Odontologia

Enfermagem

Engenharia Civil

Direito

Serviço Social

Pedagogia

Teologia

Administração

Design de Interiores

Gastronomia

Gestão de Recursos Humanos Gestão de Segurança Privada

Jogos Digitais

Marketing

Moda

Publicidade

Cinema e Audiovisual Licenciatura

Cinema e Audiovisual Bacharelado

Engenharia de Produção

História

Farmácia

Fisioterapia

Jornalismo

Medicina Veterinária

Nutrição