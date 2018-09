UNINTA - CPA inicia período para Avaliações Institucionais

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que no período de 20 de setembro a 05 de outubro, o Sistema Acadêmico estará aberto para Avaliações Institucionais 2018.1.





Os Gestores Pedagógicos e os Coordenadores dos cursos conduzirão o processo de avaliação dos estudantes, que devem acessar o Sistema Acadêmico utilizando seu login e senha. Os docentes e coordenadores também devem responder a avaliação.





O Corpo Técnico-Administrativo poderá responder a avaliação institucional através do site do UNINTA ou utilizando o link: http://inta.com.br/ava/index.php/427689/lang-pt-BR





De acordo com a coordenadora da CPA, Profa. Esp. Adriana Pinto Martins, o questionário avaliativo utiliza a metodologia de escutar todas as partes envolvidas no processo educacional, para o desenvolvimento no processo de auto conhecimento, de autocrítica, ética e dialógica.