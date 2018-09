UNINTA divulga seleção para bolsa de Pós-Doutorado

O Centro Universitário Inta (UNINTA), por meio do Reitor Dr. Oscar Rodrigues Junior, torna pública a chamada para seleção de bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia do UNINTA. As inscrições devem ser realizadas no período de 05 a 28 de setembro, no endereço de e-mail mebiotecnologia@uninta.edu.br.





A chamada tem como objetivo promover a realização de estudos em alto nível no campo da Biotecnologia, reforçar a pós-graduação e os grupos de pesquisa cujos docentes estejam vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia do UNINTA e promover a inserção de pesquisadores em estágio pós-doutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa na área.





Será concedida 1 (uma) bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), no valor mensal de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). A seleção acontecerá em duas etapas: análise da documentação e arguição, ambos de caráter eliminatório e classificatório.





A bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior é vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia do UNINTA, sob a supervisão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP).





A lista com a documentação exigida para inscrição, linhas de pesquisa e outras informações devem ser consultados no edital.