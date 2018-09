UNINTA - Educação Física inicia projeto de Karatê para Acadêmicos

O Curso de Educação Física do Centro Universitário Inta (UNINTA) deu início, na última sexta-feira (21), ao Projeto “Karatê para Acadêmicos”. O momento de boas-vindas aos participantes reuniu o coordenador do curso, Prof. Laércio Gomes, o Pró-Reitor, Prof. Dr. Rômulo Carlos de Aguiar, e o professor do projeto, Tiago Carneiro, faixa preta 4º Dan.





De acordo com o Prof. Laércio Gomes, o projeto tem como objetivo a integração e a socialização dos acadêmicos do Curso de Educação Física. A partir da iniciativa, os estudantes poderão conhecer as diferentes formas de inclusão do karatê como esporte, educação e rendimento.





O coordenador ainda explica que há planos para que o grupo represente o UNINTA em competições oficiais, especificamente Kata, luta imaginária, e Kumite, luta real. As aulas do projeto acontecerão no anexo B da instituição.