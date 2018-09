UNINTA - Educação Física promoverá atividades na Semana da Criança

O Curso de Educação Física do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoverá, nos dias 8 e 9 de outubro, a Semana da Criança. A atividade interdisciplinar envolve estudantes das disciplinas “Estágio em Educação Infantil”, “Teoria e Prática dos Jogos, Recreação e Lazer”, “Construção de Materiais Alternativos”, “Educação e Cultura Corporal” e “Educação Física no Ensino Fundamental”.





De acordo com a organização, o evento tem como objetivo construir atividades educativas e lúdicas para crianças de 4 a 12 anos, filhas de colaboradores do UNINTA e também crianças da comunidade, proporcionando dois dias de diversão e aprendizado no contra turno escolar. As crianças serão beneficiadas com a celebração do seu dia e os estudantes terão a oportunidade de realizar uma intervenção prática num contexto educativo não formal, supervisionada por docentes.





Os colaboradores poderão inscrever seus filhos na coordenação do Curso de Educação Física para participarem das atividades do dia 08, já no dia 09 as atividades serão voltadas para crianças da comunidade.









SERVIÇO





Semana da criança UNINTA – 08 e 09/10 (18h às 22h).

Inscrições na coordenação do curso de Educação Física – Gratuito

Faixa etária – 04 a 12 ano s