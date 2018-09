UNINTA - Farmácia realiza Cerimônia do Jaleco para mais de 30 estudantes

Com o objetivo de familiarizar os calouros a vida acadêmica, o curso de Farmácia do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pela Profa. Ma. Olindina Melo, promoveu a II Cerimônia do Jaleco, que aconteceu na noite desta quinta-feira (20), no auditório da instituição. O evento teve o total de 36 estudantes recebendo a simbologia.





Para a coordenadora Profa. Ma. Olindina Melo, “a solenidade inicia de fato a atuação dos novos acadêmicos dentro da graduação e estimula a identificação dentro da profissão, já que o jaleco é um dos principais instrumentos do farmacêutico”.





A coordenadora também lembrou a importante participação dos demais estudantes do curso na cerimônia. “Vale ressaltar que esse evento é algo que está sendo organizado pelos acadêmicos veteranos, o que gera uma expectativa aos novatos as experiências que irão passar dentro da instituição”, colocou.





Para acolher os acadêmicos e familiares, a solenidade contou com a presença da Pró-Reitora de Carreiras de Ciências Jurídicas, Humanas, Sociais e Tecnológicas, Profa. Esp. Eliza Angélica Rodrigues Ponte, da Pró-Reitora do Centro de Carreiras da Saúde, Profa. Dra. Michele Alves e da representante da Pró-Reitoria de Graduação, Profa. Esp. Ildiana Azevedo.