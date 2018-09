UNINTA - Inscrições abertas: IV Semana do Jornalismo traz o tema Fake News

O Curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pela professora Ma. Liliane Luz Alves, dá início ao período de inscrições e submissões de trabalhos para participação na 4º edição da Semana do Jornalismo. O evento, que terá como tema “Fake News”, acontecerá durante os dias 12, 13 e 14 de novembro.





As inscrições e os envios de trabalhos são válidas para estudantes e profissionais da área e poderão ser realizados até o dia 26 de outubro, exclusivamente através da página https://www.even3.com.br/semanadojornalismo2018





De acordo com a organização, a Semana do Jornalismo tem como objetivo difundir novas formas de Comunicação em diversas áreas do conhecimento e propiciar oportunidade de produções acadêmicas reflexivas. O evento terá atividades como oficinas, palestras e minicursos.