UNINTA - Pedagogia desenvolve Projeto de Reforço na Aprendizagem na escola Dolores Lustosa

O Curso de Pedagogia do Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou, neste mês de setembro, uma visita ao Centro Educacional Infantil Dolores Lustosa, em Sobral. A ocasião, que contou com a presença da coordenadora do curso, Profa. Ma. Francirene Tomaz, e um grupo de acadêmicos, deu início ao projeto “Reforço na Aprendizagem dos Alunos da Educação Infantil”.





De acordo com a coordenação de Pedagogia, o UNINTA, em parceria com a escola, pretende formar o aluno capaz de ler, escrever e entender de forma lúdica e consciente o que está sendo ensinado. Para isso, a IES disponibiliza ferramentas para desenvolver estudos no contexto escolar convivendo com os gestores, professores e alunos.





Ainda de acordo com a organização, os momentos de estudos nos contra turnos tem o propósito de melhorar o nível de aprendizagem das crianças através da ampliação das atividades didático-pedagógicas de formas diversificadas para os alunos que apresentam dificuldades no processo da aprendizagem. As instituições de ensino formam pessoas dentro de contextos sociais, validando o comportamento humano através do desenvolvimento de projetos que promovam a inclusão de todos através da formação integral.