UNINTA - PRODISI faz entrega de bolsas de pós-graduação para estudantes de destaque

Na última terça-feira (11), a Pró-Reitoria de Diálogo e Supervisão Institucional (PRODISI) realizou a entrega oficial de 07 (sete) bolsas integrais de pós-graduação para os acadêmicos de destaque que colaram grau no semestre 2018.1. Os estudantes foram escolhidos de acordo com o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) e outros critérios, como comportamento em sala de aula.





A Pró-Reitora responsável pela iniciativa, Profa. Neide Martins, explica o objetivo do projeto. “Em 2011 resolvi criar o Projeto Mérito Acadêmico, que atualmente faz parte da Política Estudantil Universitária do UNINTA. Nessa última colação de grau, ocorrida no dia 30 de agosto, tivemos a honra de contemplar mais sete acadêmicos que fazem jus ao prêmio com o intuito de darem continuidade a seus estudos e ficarem bem mais preparados para o mercado de trabalho.”





O farmacêutico Rovanne Rocha Brandão, foi um dos egressos agraciados com a bolsa e já tem em mente cursar o MBA em Gestão de Serviços de Saúde. “Essa oportunidade que a instituição nos dá de receber uma bolsa de pós-graduação não só é um estímulo, mas também tem grande importância, pois muitas pessoas saem da graduação, mas não conseguem dar continuidade na carreira acadêmica.”





Confira os nomes dos estudantes premiados:





Jéssica Patrícia Teles Brandão – Enfermagem.

Rovanne Rocha Brandão – Farmácia.

José Jair de Souza Filho – Medicina Veterinária.

Mislana Lopes Barros – Fisioterapia.

Francisco Maick dos Santos Marques – Nutrição.

Alexsandra Jeronimo Sousa – Serviço Social.

Clarice de Lima Barros – Educação Física.