O acidente foi registrado na noite de ontem (13), na CE – 176, nas proximidades da localidade de Rasteira, Município de Forquilha. O carro que conduzia a Vereadora Socorrinha Brasileiro e mais três pessoas colidiu com um cavalo, apesar do forte impacto, todos os ocupantes do veículo estão bem.





(Blog Tiro e Queda Notícias)