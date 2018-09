Violência armada e no trânsito deixaram 52 mortos no fim de semana no Ceará em assassinatos e acidentes

Cinquenta e duas pessoas morreram de forma violenta neste fim de semana em todo o estado do Ceará. Conforme os registros das autoridades policiais, entre a sexta-feira (21) e o domingo (23), 41 pessoas foram assassinadas e outras 11 morreram em desastres automobilísticos. Em meio a violência armada, o destaque foi para uma sequência de oito homicídios na cidade de Sobral, na Região Norte do estado (a 224Km da Capital).





Em Fortaleza, seis pessoas foram mortas nos bairros Barra do Ceará, Sapiranga-Coité, Barroso, Castelão, Antônio Bezerra e Lagoa Redonda. O corpo de um homem foi encontrado decapitado em uma rua vicinal no bairro Curió. Já no Castelão, um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e matou um dos suspeitos que estava armado com uma pistola.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 11 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Caucaia (3), Maranguape (3), Maracanaú (2), Pacajus, Aquiraz e Pacatuba.





Sertão





No Interior Norte foi registrada a maior taxa de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) no fim de semana, com 16 homicídios nos seguintes Municípios: Sobral (8 assassinatos), Canindé (3), Tianguá, Santa Quitéria, Guaraciaba do Norte, Trairi e Massapê.





No Interior Sul ocorreram oito crimes de morte nos seguintes Municípios: Tauá (2 casos), Aracati, Morada Nova, Quixeramobim, Jaguaruana, Quixadá e Iguatu.





Acidentes





Quedas de moto, colisões, choques e atropelamentos causaram 11 mortes no trânsito no fim de semana no Ceará. Um dos acidentes mais graves aconteceu na rodovia estadual CE-168, no Distrito de Marruás, em Tauá, na Região dos Inhamuns (a 338Km de Fortaleza), onde dois jovens que retornavam de uma festa, na madrugada de domingo (23), morreram em um desastre. Os corpos de Francisco de Sousa Lopes Júnior, 22; e de seu colega identificado apenas por Deusimar, só foram encontrados pela manhã.





No mesmo Município, outro acidente com moto matou Davison Alves de Amorim, 18, na ponte sobre a Barra do Trici, na zona rural.





Além dos casos em Tauá, ocorreram óbitos em acidentes de trânsito também em Fortaleza (um policial militar morreu vítima de colisão na Avenida Perimetral, bairro Bonsucesso), Morada Nova (na Ponte das Varzantes), em Parambu (BR-020, na Vila Miranda), Senador Sá, Jaguaribe (bairro Curralinho), Quiterianópolis (Localidade São Pedro), Juazeiro do Norte, além do caso de uma professora atropelada e morta em Sobral.





(Fernando Ribeiro)