VIOLÊNCIA: Grupo armado invade estúdio e atira em diretor da Associação Cearense de Rádio e TV

O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (21) no centro da cidade de Jaguaruana.



O diretor da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) foi baleado na tarde desta sexta-feira (21) no Centro de Jaguaruana, cerca de 185 km de Fortaleza.





De acordo com a Polícia Civil do Ceará, Sandoval Braga Júnior estava em seu ambiente de trabalho, quando foi surpreendido por um grupo armado que chegou em um carro. Os criminosos efetuaram disparos e atingiram o homem, que foi socorrido para uma unidade hospitalar.





As polícias civil e militar da região estão em diligências pela região para localizar e prender os autores do crime. Um inquérito foi instaurado para apuração do fato. (Tribuna do Ceará)