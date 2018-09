VIOLÊNCIA CÃO: Irmãos são sequestrados em Pacajus e encontrados mortos decapitados na zona rural de Ocara/CE

Dois irmãos foram encontrados mortos, na tarde do último domingo (16), horas após terem sido seqüestrados por bandidos dentro de casa, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os corpos dos rapazes estavam decapitados, amarrados por cordas e com sinais de tortura. O duplo homicídio foi registrado na zona rural do Município de Ocara (a 101Km da Capital).

Uma imagem postada nas redes sociais mostra os dois irmaõs amarrados e já feridos pelas torturas.





Os dois jovens, identificados inicialmente por Mikael e Felipe, eram moradores do bairro Croatá, na periferia de Pacajus, e foram sequestrados na madrugada de domingo por um grupo de homens fortemente armados e encapuzados.





Colocados dentro de um carro, foram levados para a zona rural de Ocara, a cerca de 50 quilômetros de Pacajus, onde acabaram sendo mortos de forma brutal. Depois de torturados – ainda amarrados por cordas – foram decapitados.





As primeiras informações dão conta de que os dois garotos eram integrantes de uma facção criminosa estariam, supostamente, envolvidos em delitos como tráfico de drogas.





Os criminosos fotografaram e filmaram os dois jovens ainda vivos, amarrados e já com visíveis sinais de espancamento. Depois, foram também postadas nas redes sociais fotos das vítimas já decapitadas.





Mais crimes





Pelo menos, 12 pessoas foram assassinadas na Grande Fortaleza entre a última sexta-feira (14) e a noite do domingo (16). Em Fortaleza, foram seis assassinatos e mais 12 na zona metropolitana.





Na Capital, os crimes ocorreram nos seguintes bairros: Barroso (2 casos), Bom Jardim, Conjunto Ceará. Barroso, Henrique Jorge e Parangaba.





Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), os 12 homicídios foram assim distribuídos por Município: Caucaia (4), Cascavel (4), Aquiraz (2), Horizonte e São Gonçalo do Amarante.





(Fernando Ribeiro)