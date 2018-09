VIOLÊNCIA DESENFREADA: Duas pessoas são mortas em menos de 24 horas, em Massapê

Um homem, conhecido como ''Bodão'' e uma mulher, até o momento identificada apenas como Alcilene foram mortos durante a noite de domingo (23) e a madrugada de segunda-feira (24), no município de Massapê.





De acordo com a polícia, as duas vítimas foram mortas a tiros de revólver. O primeiro caso foi registrado em Gregório, na zona rural da cidade e o segundo aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona urbana, onde a mulher foi morta dentro de casa. Um suspeito, Antônio Ítalo de Sousa Saraiva, de 21 anos e conhecido como ''Bola'', está sendo procurado pela Polícia Militar de Massapê.





A Perícia Forense esteve em ambos os locais e os corpos das vítimas foram transladados ao Instituto Médico Legal (IML) de Sobral.





Com informações do portal SPN

Fotos Jorge Alves