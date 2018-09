VIOLÊNCIA: Pastor da Assembléia de Deus Montese é assassinado em Fortaleza; vídeo

O pastor Wanderlei de Paula, de Tianguá no Ceará, foi assassinado por dois criminosos na rua 735 do Conjunto Ceará, quando chegava na residência de um amigo da igreja.





Wanderlei que sempre costumava viajar com sua esposa, desta vez decidiu ir sozinho a capital cearense para tratar da Convenção de Pastores no qual estava organizando. Ao descer do seu veículo, foi rendido e entregou as chaves do carro que costumava usar nos eventos da igreja, mas os bandidos na fulga dispararam um único tiro pelas costas, tirando a vida do pastor que sempre botava a sua igreja para orar pelos presidiários, pelos jovens e pelas famílias. Ele nem teve tempo de ser socorrido e morreu na calçada.





Pai de dois filhos, Wanderlei dedicava a vida há mais de 30 anos pastoreando igrejas com sua esposa, a Missionária Arleide de Paula. Atualmente ele era o pastor da igreja em Tianguá com cerca de 400 membros. O clima é de muita comoção para os evangélicos da serra da Ibiapaba que o conheciam.





“Ele era muito querido, costumava usar o carro dele para transportar os idosos nos dias de cultos nos distritos. Era um homem muito pacato, honesto e tranquilo”, conta o pastor Eziel Santiago, da Assembléia de Deus Montese.

Com informações de Wellington Macedo

Vídeo Cearanews7