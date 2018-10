27 municípios cearenses já estão na lista de emergência pela seca até 2019

Desses, 20 foram apontados no Diário Oficial do Estado do último dia 10 de outubro.

Aumentou para 27 o número de municípios cearenses que estarão até 2019 nalista de emergência pela seca decretada ou homologada pelo Governo do Estado do Ceará. Até o último dia 10 de outubro, quando foi divulgada a atualização no Diário Oficial do Estado, eram apenas sete: Caridade, Choró, Ibaretama, Jardim, Pentecoste, Potiretama e Quiterianópolis. No entanto, a inclusão de alguns e a renovação de outros pelo prazo de mais seis meses, ajudou a configurar a atual situação.





Foram incluídas as cidades Beberibe, Forquilha, Orós, Quixelô, São João do Jaguaribe e Trairi. As outras, cujo reconhecimento de emergência por seca vigente estava previsto até 13/10/2018, foram renovadas, na data de publicação da lista, por 180 dias. Assim, pelo menos 20 municípios devem permanecer até abril de 2019, enquanto os outros sete ficarão até janeiro.





Até o fim deste ano, entre os meses de novembro e dezembro, outros 34 municípios também figuram na lista. A boa notícia é que 29 saíram do mapeamento de emergência do Governo do Estado.





Mas um outro fator preocupante é o fato de nenhum açude estar sangrando atualmente, permanecendo somente dois com volume acima de 90%: o Jenipapo, em Meruoca; e o Germinal, em Palmácia. 96 açudes estão com volume inferior a 30%.





Entenda





No caso da seca, a decretação da situação de emergência é feita pelo governo municipal ou estadual com o objetivo de estabelecer uma situação jurídica especial para a execução das ações de assistência à população, como Operação Carro-Pipa, por exemplo. A instalação de sistemas simplificados de abastecimento e a montagem de adutoras de engate rápido também podem ser viabilizadas.









Confira a lista dos 27 municípios:





1. Aiuaba - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





2. Beberibe - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





3. Boa Viagem - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





4. Campos Sales - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





5. Chorozinho - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





6. Deputado Irapuan Pinheiro - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





7. Forquilha - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





8. Jaguaretama - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





9. Milhã - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





10. Mombaça - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





11. Monsenhor Tabosa - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





12. Morrinhos - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





13. Orós - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





14. Pereiro - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





15. Quixelô - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





16. Santa Quitéria - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





17. São João do Jaguaribe - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





18. Solonópole - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





19. Trairi - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





20. Viçosa do Ceará - Reconhecimento da emergência por seca vigente até abril de 2019





21.Caridade - Reconhecimento da emergência por seca vigente até 27/01/2019





22.Choró- Reconhecimento da emergência por seca vigente até 05/01/2019





23.Ibaretama - Reconhecimento da emergência por seca vigente até 20/01/2019





24.Jardim - Reconhecimento da emergência por seca vigente até 04/01/2019





25.Pentecoste- Reconhecimento da emergência por seca vigente até 23/01/2019





26.Potiretama - Reconhecimento da emergência por seca vigente até 26/01/2019





27. Quiterianópolis - Reconhecimento da emergência por seca vigente até 12/01/2019