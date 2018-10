O 6º Motocross de Forquilha acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro, com premiação até o quinto colocado. O evento terá a participação dos melhores pilotos do Norte/Nordeste do Brasil.





A corrida tem o apoio da Prefeitura Municipal de Forquilha.





Diretor de Prova: Antenor Tim





Informações: (88) 99250.5834 (Peinha)

(88) 99255.0785 (Peta Cross)