8 SINTOMAS DE MENINGITE QUE TODOS OS PAIS DEVEM CONHECER

A preocupação dos pais com uma das doenças mais agressivas e perigosas para crianças no mundo inteiro é a meningite. Essa doença é grave e pode levar a morte quando o tratamento é tardio, por isso, conhecer os 8 sintomas principais pode salvar a vida das crianças.





Os riscos e o alerta também servem para os adultos, a diferença é que as crianças são mais sensíveis, por isso os cuidados são ainda maiores.





Quando um paciente é diagnosticado com meningite





Meningite é uma doença viral, a vacinação é uma prioridade nas crianças e os pais devem estar em alerta para acompanhar o calendário de vacinas conforme orientação do Ministério da Saúde e do pediatra.





Meningite é uma doença viral que causa inflamação na medula espinhal e no cérebro, é considerada muito perigosa.





Pais: Fiquem alerta a esses 8 sintomas de meningite:





1. Febre repentina sem causa aparente.





Esse é um dos principais e primeiros sintomas. A criança treme, se queixa do frio e a febre demora a baixar, mesmo após ter tomado todas as providências.









2. Dores de cabeça constate e intensas.





Nesse caso, a dor de cabeça é muito forte, o analgésico faz efeito temporário, mas não passa a dor por completo. Quando se trata de bebê recém-nascido, observe as fontes para identificar se estão muito quentes e a criança chora muito





3. Visão dupla, falta de foco na visão.





4. Perda de apetite, náuseas e vômitos constante.





Acompanhando esses sintomas, a criança também sente dor no estômago.





5. Dificuldade de ficar em lugares muito iluminados.





A sensibilidade à luz fica evidente.





6. Rigidez dos músculos.





A rigidez muscular é um sintoma que deve ter toda atenção, a criança tem dificuldade de abaixar a cabeça para frente. Muitos pais tentam verificar se o queixo encosta no peito, só que não deve forçar muito.





7. Dificuldade de flexionar as pernas.





Chamado de “Sinal de Brudzinski”, a criança não consegue estender as pernas completamente.





8. Erupções cutâneas de repente.





As erupções cutâneas surgem em paralelo aos outros sintomas. Faça um teste básico em casa.





Pegue um copo com água, encoste na erupção pressionando um pouco. Quando as manchas ficam pálidas é uma indicação de que não está com meningite.





Não deixe de procurar o médico imediatamente se surgirem os sintomas.





