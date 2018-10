"A esquerda só é unida na cadeia", diz Mourão

O general Hamilton Mourão disse que as declarações do senador eleito Cid Gomes (PDT-CE) sobre o PT são reflexo dos erros do partido.

Para o vice de Jair Bolsonaro (PSL), o candidato derrotado Ciro Gomes (PDT) seria melhor para a esquerda do que Fernando Haddad (PT), “que não tem tamanho nacional, uma certa timidez e não é unanimidade dentro do partido”.





As declarações do general da reserva Hamilton Mourão foram publicadas nesta terça-feira (16) pela jornalista Andréia Sadi em seu blog no G1.











O general Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), disse ao blog nesta terça-feira (16) que as declarações do senador eleito Cid Gomes (PDT-CE) sobre o PT são reflexo dos erros do partido adversário que insistiu “nesta coisa patética” de lançar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato e não criar outra liderança.





“Tem aquela frase antiga, de que a esquerda só é unida na cadeia, porque é obrigada a andar junta”, disse o general ao blog.





Nesta segunda-feira (15), Cid disse durante ato a favor do candidato à Presidência, Fernando Haddad, que o PT deveria fazer um “mea culpa”. Cid Gomes disse, ainda, que o partido “criou” Bolsonaro e que o PT vai perder “feio” a eleição presidencial porque petistas fizeram “muita besteira”.





O vice de Bolsonaro admite ao blog que, se o candidato fosse Ciro Gomes (PDT), seria mais competitivo, melhor para a esquerda do que Fernando Haddad, “que não tem tamanho nacional, uma certa timidez e não é unanimidade dentro do partido”. Ciro Gomes ficou em terceiro lugar no primeiro turno com 13.344.366 votos, 12,47% do total.





“Perderam 4 meses nesta discussão patética de Lula candidato. Não produziram outra liderança. Se o PT tivesse fechado com Ciro, ele teria mais visibilidade”, disse o general.





No comitê de Fernando Haddad, aliados do candidato viram na fala de Cid um ensaio para lançar Ciro candidato à Presidência em 2022.





Ouvida pelo blog, a vice de Ciro, senadora Katia Abreu, apoiou o irmão do presidenciável: “Coisa boa. Não voto neste povo nesse povo nunca mais. Votei em Dilma”.