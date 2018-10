A VERDADE QUE TODOS PRECISAM SABER SOBRE AS MULHERES QUE PASSAM POR UMA CESÁREA!

As mamães gestantes precisam seguir todas as orientações do seu médico durante o período de pré-natal, é fundamental que a mulher se prepare física e psicologicamente para essa nova fase da vida, mesmo para quem já é mamãe, uma nova gestação nunca é igual.





Quando a hora do parto se aproxima, a decisão de dar a luza com cesárea ou parto normal deve ser bem pensada, primeiro levando em conta o estado de saúde, nesse caso, o médico obstetra saberá indicar qual tipo de parto será melhor para a mãe e o bebê. Ele se apoia no prontuário médico, desenvolvimento do bebê durante a gravidez e a saúde da gestante considerando se sofreu alterações superiores ao esperado.





Uma vez tomada à decisão, é hora de partir para o trabalho de parto.





Saiba mais sobre o parto cesárea e parto normal.





– Parto normal.





Esse parto é o que a Natureza nos contempla. O lado positivo é que a recuperação da mãe costuma ser mais rápida, favorece a recepção do filho que é também mais rápido tê-lo nos braços.





Nesse processo natural, o recém-nascido consegue expelir todos os fluidos dos pulmões mais rapidamente, reduzindo as chances de problemas respiratórios.





Outro ponto positivo para os bebês que nascem de parto normal é favorecer o trato intestinal com as bactérias que “protegem” e ajudam a fortalecer o sistema imunológico do bebê.





As desvantagens não são muitas, mas a maior envolve o fator emocional quando o parto demora a acontecer após a mãe ter entrado em trabalho de parto. Pode elevar muito o estado de tensão e ansiedade, além disso, muita demora pode prejudicar o bebê.

Parto Cesariana.





A principal vantagem da cesárea é a possibilidade de agendar e programar a data do parto. Ideal para a mulher que apresenta dificuldades na saúde durante a gestação.





Agora vamos seguir para a verdade que as mulheres que fizeram cesárea relatam.





Após horas do parto, dores no local da cirurgia se intensificam.





Aumento no risco de infecções por causa da perda de sangue.





A bexiga e o intestino podem sofrer ferimentos durante o procedimento cirúrgico.





Cicatriz pode demorar muito tempo para cicatrizar por completo.





Perigo de morte na cesárea é maior do que no parto normal.





(Maetips)