No início da tarde desta quarta-feira (3), a Polícia registrou um acidente de trânsito na localidade de "Riacho Fundo".





O condutor do carro Nissan Sentra perdeu o controle do veículo, colidindo com um poste da rede de iluminação pública. O impacto foi tão forte, que o carro derrubou o poste.





Felizmente, houve apenas danos materiais.





Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, prestando auxílio.