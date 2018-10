Advocacia Geral da União abre concurso para 100 vagas; remunerações iniciais de R$ 6,2 mil

Remunerações iniciais de R$ 6,2 mil. Provas em 9 de dezembro, em todas as capitais. Organização está a cargo da Idecan.

A Advocacia-Geral da União (AGU) já recebe inscrições para seu aguardado concurso público, que conta com uma oferta de 100 vagas, distribuídas por diversos cargos, todos com exigência de formação de nível superior em qualquer área ou áreas específicas. O atendimento vai até 4 de novembro.





Para todos os cargos, a remuneração inicial é de R$ 6.203,34, considerando salário básico de R$ 2.220,39 e gratificação de desempenho de atividade de apoio técnico administrativo de R$ 3.128, correspondendo a 80 pontos, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.





De acordo com o edital de abertura de inscrições, a escolha da lotação das vagas será feita de acordo com a lista de classificação final, conforme os critérios de oportunidade e conveniência do órgão.





A distribuição das vagas pelos cargos é feita da seguinte forma: administrador (48 vagas, com nível superior em Administração e registro no conselho), analista técnico administrativo (10, com nível superior em qualquer área), arquivista (2, superior na área), bibliotecário (1, superior na área e registro no conselho), contador (32, superior na área e registro no conselho), técnico em assuntos educacionais (2, formação de nível superior em qualquer área), técnico em Comunicação Social (5, com formação superior em comunicação social ou jornalismo).





Como participar





As inscrições podem ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da banca organizadora, a Idecan, que é www.Idecan.Org.Br





A taxa será de R$ 95,que deverá ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União, que deve ser paga nas agências bancárias, correios ou lotéricas.





A aplicação das provas objetivas está marcada para ocorrer em 9 de dezembro, em todas as capitais dos 26 estados e Distrito Federal, de acordo com opção do candidato no ato da inscrição.





As provas ocorrerão no período da manhã (das 9h30 às 13h30) para os cargos de administrador, arquivista, contador e técnico em assuntos educacionais e no período da tarde (das 15 horas às 19h30) para analista técnico administrativo, bibliotecário e técnico em comunicação social.





A prova objetiva contará com 60 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos. Em conhecimentos gerais serão dez de Língua Portuguesa, cinco de Raciocínio Lógico, cinco de Noções de Informática e dez de Conhecimentos Gerais.





Para todos os candidatos também haverá prova dissertativa, aplicada no mesmo dia, com uma questão de conhecimentos específicos.





Outras oportunidades





Vale ressaltar que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 6788/17, que cria mais 3.000 vagas na AGU, sendo 2.000 de analista técnico de apoio à atividade jurídica e 1.000 de técnico de apoio à atividade jurídica.





No caso de técnico, para concorrer será exigido apenas ensino médio, com inicial de R$ 4.669,35, com gratificações; e para analistas, nível superior, com inicial de R$ 6.985,34.





Último concurso





O último concurso AGU para a área de apoio aconteceu em 2014. Os cargos ofertados foram técnico em contabilidade (nível médio/técnico), com salário de R$ 3.953,92, além de técnico em Comunicação Social, bibliotecário e analista de sistemas, todos para nível superior.





Houve chances ainda para analista técnico administrativo, para quem tem formação superior em qualquer área. Os ganhos dos analistas são de R$ 5.752,52. Em todos os valores já está somado o auxílio-alimentação de R$ 458.





Em 2014, foram 60 oportunidades. Os candidatos foram avaliados por meio de duas provas objetivas, sendo uma de Conhecimentos Básicos(50 questões) e outra de Específicos (30). A organização coube ao Cebraspe (antigo Cespe/UnB).